I centoventi milioni che ribaltano il Napoli | si aspetta solo l’annuncio

si è lasciato sorprendere dall’entusiasmo, ma ha subito iniziato a pianificare il futuro, con un obiettivo chiaro: consolidare la supremazia del Napoli e renderlo una potenza duratura. Ora con 120 milioni pronti a essere investiti, il club si prepara a rivoluzionare la Serie A, puntando su investimenti strategici e una visione a lungo termine. La domanda è: quali grandi nomi arriveranno per scrivere il prossimo capitolo di questa straordinaria avventura?

