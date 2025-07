Forlimpopoli schianto tra due mezzi | paura in mattinata sulla via Emilia

Un mattino di paura a Forlimpopoli, dove un violento scontro tra due veicoli sulla Via Emilia ha scosso la comunità. L'incidente, avvenuto poco prima delle 11, ha richiesto l’intervento immediato di Vigili del Fuoco e sanitari, evidenziando la fragilità delle nostre strade. Fortunatamente, nessuno sembra aver riportato ferite gravi, ma l’accaduto ci ricorda quanto sia importante prestare attenzione alla guida. La sicurezza rimane una priorità in ogni viaggio.

Incidente stradale sabato mattina a Forlimpopoli. Il sinistro è avvenuto poco prima delle 11 lungo la via Emilia e ha visto coinvolti due mezzi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti. Presenti in loco anche i sanitari di Romagna Soccorso. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

