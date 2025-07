Cagliari c’è Esposito nel mirino! L’Inter pronta alla cessione

Il futuro di Sebastiano Esposito sembra essere sempre più lontano dall’Inter, con il Cagliari in prima fila per assicurarsi le sue prestazioni. Dopo un’ottima stagione all’Empoli, l’attaccante italiano si prepara a una nuova avventura, mentre i nerazzurri sembrano puntare su Pio, il fratellino minore. La corsa al talento di Esposito si infiamma: il Cagliari è pronto a fare la mossa decisiva per anticipare la concorrenza e rinforzare la propria rosa.

Sebastiano Esposito dopo un ottimo anno con la maglia dell’Empoli, è rientrato dal prestito all’Inter. Adesso però, è tempo di dire addio al club nerazzurro che invece ha deciso di tenere Pio Esposito, il fratello minore. CESSIONE – Uno dei club più interessati a Sebastiano Esposito è proprio il Cagliari che vuole anticipare i tempi contro la concorrenza della Fiorentina. Allo stesso tempo, il club sardo si prepara all’inizio della preparazione e partirà alla volta di Ponte di Legno per iniziare il ritiro estivo. La squadra, guidata dall’allenatore Pisacane, si appresta a dare il via alla preparazione in Lombardia. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Cagliari, c’è Esposito nel mirino! L’Inter pronta alla cessione

In questa notizia si parla di: esposito - inter - cessione - cagliari

Esposito nella top-11 finale della Serie B: l’Inter riflette sul futuro! - Francesco Pio Esposito ha concluso la stagione con lo Spezia con un gol che gli è valso un posto nella top-11 della Serie B.

La strategia dell'#Inter è chiara: vendere per poi comprare. Il club è vicino a cedere Sebastiano #Esposito al Cagliari per una cifra intorno ai 7 milioni di euro. Proseguono anche le trattative per la cessione di Tajon #Buchanan al Sassuolo e di Kristjan #Asllani Vai su X

Sky Sport - Cagliari vicino a Sebastiano Esposito: offerti all'Inter 7 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. Vai su Facebook

Esposito, ora il Cagliari fa un passo indietro: “Senza cessione importante si punta a…”; Calciomercato Cagliari, ad un passo Sebastiano Esposito dall’Inter; Cagliari vicino a Esposito: c'è l'offerta all'Inter, i dettagli.

Cagliari, il futuro di Piccoli dipenderà dall’arrivo di Esposito? Ecco cosa filtra - Cagliari, il club rossoblù lavora per assicurarsi il giovane attaccante dell’Inter Sebastiano Esposito. Segnala cagliarinews24.com

Calciomercato Cagliari, la cessione di Zortea sbloccherà la situazione Esposito? Ecco cosa filtra - Calciomercato Cagliari, la cessione del terzino classe 1999 potrebbe permettere ai rossoblù di ricavare la cifra da destinare alla trattativa Esposito Il mercato calcistico continua a regalare dinamic ... cagliarinews24.com scrive