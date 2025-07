Caos treni | cancellazioni e ritardi a causa di un incendio | la situazione

Una giornata di caos sui binari italiani: un incendio tra Roma Tiburtina e Settebagni ha scatenato ritardi e cancellazioni su vasta scala tra Roma e Firenze. La circolazione ferroviaria è fortemente rallentata, con aumenti di fino a 90 minuti nei tempi di viaggio per i treni Alta Velocità , Intercity e Regionali. La situazione resta critica mentre le operazioni di emergenza cercano di ristabilire la normalità . La sfida ora è tornare alla piena efficienza per garantire la mobilità dei passeggeri.

Firenze, 12 luglio 2025 – Treni in tilt, nel pomeriggio di oggi sabato 12 luglio, sulla linea tra Roma e Firenze. La circolazione “ è fortemente rallentata per i danni causati da un incendio tra Roma Tiburtina e Settebagni". Lo rende noto Trenitalia, specificando che "I treni Alta Velocita', Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti. I treni Alta Velocita' possono essere instradati sulle linee convenzionali. I treni Alta Velocita' e Regionali possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso". La circolazione sulla linea AV Roma - Firenze, tra Roma Tiburtina e Settebagni era stata sospesa per consentire l'intervento dei Vigili del Fuoco a seguito delle fiamme in prossimita' della linea ferroviaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Caos treni: cancellazioni e ritardi a causa di un incendio: la situazione

In questa notizia si parla di: treni - incendio - caos - cancellazioni

