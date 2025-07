Wimbledon nella finale femminile non c’è storia | Swiatek asfalta Anisimova

La finale femminile di Wimbledon 2025 ha scritto una pagina storica, con Iga Swiatek che ha dominato Amanda Anisimova in modo schiacciante. Con un punteggio di 6-0, 6-0 e una durata di appena 57 minuti, la campionessa polacca si aggiudica il suo primo titolo a Wimbledon in modo netto e senza precedenti. Una vittoria che resterà impressa come una delle più sorprendenti ed emozionanti di sempre.

La finale femminile di Wimbledon 2025 ha decretato la vincitrice: Swiatek ha asfaltato Anisimova, il punteggio. Iga Swiatek vince il primo titolo della sua carriera a Wimbledon e lo fa in una finale in cui non c’è stata assolutamente storia. Il punteggio è stato infatti di 6-0, 6-0 contro Amanda Anisimova. La partita è durata solamente 57 minuti, non era mai successo. Finale femminile di Wimbledon: Swiatek domina Anisimova e vince in modo storico. Come reso noto da ‘OptaPaolo’: “Iga Swiatek è la seconda giocatrice dell’era Open a vincere una finale del Grande Slam femminile con un punteggio di 6-0 6-0 dopo Steffi Graf al Roland Garros 1988”. 🔗 Leggi su Sportface.it

