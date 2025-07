E se abolissimo il voto finale? La proposta di Ciccotti per l’esame di maturità

E se rivoluzionassimo il sistema d'esame, eliminando il voto finale come propone Ciccotti? Immaginate un percorso più innovativo, magari ispirato dal futurismo di Filippo Tommaso Marinetti, che gridava contro le istituzioni convenzionali e cercava di rompere con il passato. È giunto il momento di ripensare l’equilibrio tra tradizione e novità, per offrire ai giovani un metodo di valutazione più autentico e stimolante. La domanda è: siamo pronti a cambiare?

Due ragazzi all'avanguardia Filippo Tommaso Marinetti, avrebbe dato ragione ai due ragazzi che hanno contestato l'obsoleto (secondo il loro legittimo parere) Esame di Stato, non "parlando" all'"orale"? Nel Manifesto del Futurismo («Le Figaro», 20 febbraio, 1909, pubblicato dallo scrittore anche grazie all'amicizia con la figlia del direttore del quotidiano francese) leggiamo «Noi vogliamo distruggere i musei, le biblioteche, le accademie d'ogni specie, (.)». Naturalmente l'iperbole metaforica stava per "noi contestiamo il vecchio modo di fare cultura". Nel 1916 a Zurigo due romeni, Marcel Janco e Tristan Tzara, in pieno conflitto mondiale, lanciano il Dadaismo, un nuovo movimento d'avanguardia.