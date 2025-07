Dazi sinistra da ridere contro Meloni | E la schiena dritta? Ora subito in aula

La scena politica si infiamma: mentre Trump annuncia dazi pesantissimi contro l’Europa, la sinistra italiana non perde tempo e punta il dito contro Meloni. Ora, più che mai, è il momento di stringere i ranghi e affrontare questa sfida con determinazione e coraggio. La battaglia diplomatica si combatte anche a colpi di parole e scelte concrete: la nostra sovranità non può essere compromessa. È il momento di agire subito, in aula e fuori.

La decisione del presidente americano Donald Trump di imporre dazi del 30% all' Unione europea a partire dal primo agosto ha subito spinto la sinistra a prendersela col governo Meloni. "La premier, che solo pochi mesi fa si proclamava 'pontiera' con Washington e celebrava il suo viaggio come un trionfo diplomatico continua a tacere; Salvini, che indossava il cappellino MAGA e salutava la vittoria di Trump come 'un bel giorno di sole per il mondo', come sempre scompare. Il governo dei patrioti, quello del 'prima gli italiani', non ha il coraggio di dire una parola in difesa dell'Italia", ha commentato per esempio Marco Furfaro, capogruppo Pd in commissione Affari Sociali alla Camera e membro della segreteria dem, che sembra non essersi accorto però che una nota da Palazzo Chigi è arrivata qualche minuto dopo l'annuncio di Trump. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Dazi, sinistra da ridere contro Meloni: "E la schiena dritta?", "Ora subito in aula"

In questa notizia si parla di: dazi - sinistra - meloni - subito

