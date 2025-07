Da quando un italiano non vinceva al Tour de France? Milan spezza un digiuno infinito

un uomo che ha saputo riscrivere pagine leggendarie del ciclismo italiano. E oggi, con Vincenzo Nibali che conquista ancora una vittoria memorabile a Val Thorens, si spezza finalmente un digiuno che durava oltre quattro anni. La storia si riscrive, e il nostro sport torna sotto i riflettori, portando con sé l’orgoglio di un’Italia appassionata e vincente.

27 luglio 2019. Fino a questa mattina era questa la data dell’ ultima vittoria di un italiano in una tappa Tour de France: Vincenzo Nibali si impose a Val Thorens, al termine di una fuga da lontano nella mini frazione di 59,5 chilometri partita da Albertville (il percorso originario era di 130 km, poi venne accorciato a causa della frana sul Cormet de Roselend). Un ciclista del Bel Paese non era più riuscito a imporsi alla Grande Boucle: un uomo di classifica non c’è nei fatti più stato, il velocista di punta è mancato, interpreti delle corse di un giorno sono scarseggiati e non c’è mai stata fortuna nelle fughe da lontano, senza dimenticarsi del fatto che il contingente tricolore in terra transalpina è sempre stato molto risicato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Da quando un italiano non vinceva al Tour de France? Milan spezza un digiuno infinito

