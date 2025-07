Katy Perry e Orlando Bloom in vacanza ad Amalfi | in fila per il gelato in pasticceria

La coppia di star ha scelto di immergersi nella magia della Costiera Amalfitana, condividendo un momento autentico tra sorrisi e gusti irresistibili. Katy Perry e Orlando Bloom hanno dimostrato che anche le celebrità adorano le piccole gioie quotidiane, come una semplice fila per un gelato artigianale. Continua a leggere per scoprire come il fascino di Amalfi conquista anche i cuori più famosi.

Kate Perry e Orlando Bloom in vacanza in Costiera Amalfitana: hanno fatto la fila in pasticceria ad Amalfi per mangiare un gelato artigianale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: perry - orlando - bloom - vacanza

“Ehi tu, ma sei quello che manda centinaia di messaggi privati al mio Orlando Bloom. Sono sua, lui è mio. Stai alla larga, ca**o”: Katy Perry furiosa con un fan - Sabato sera 17 maggio, Katy Perry ha interrotto il suo concerto alla T-Mobile Arena per rispondere a un fan e proteggere la sua privacy.

#Cronaca Nonostante l’addio, Katy Perry e Orlando Bloom insieme per Daisy: vacanza da sogno tra Capri e la Costiera Amalfitana Vai su Facebook

#Cronaca Nonostante l’addio, Katy Perry e Orlando Bloom insieme per Daisy: vacanza da sogno tra Capri e la Costiera Amalfitana Vai su X

Katy Perry e Orlando Bloom, in vacanza in Italia. Ecco com'è oggi il loro rapporto; Katy Perry e Orlando Bloom in vacanza ad Amalfi: in fila per il gelato in pasticceria; Katy Perry e Orlando Bloom, la foto di famiglia in vacanza in Italia. La speranza di un ritorno dopo la separazione.

Katy Perry e Orlando Bloom in vacanza ad Amalfi: in fila in pasticceria per il gelato - Kate Perry e Orlando Bloom in vacanza in Costiera Amalfitana: hanno fatto la fila in pasticceria ad Amalfi per mangiare un gelato artigianale ... Secondo fanpage.it

Orlando Bloom e Katy Perry dopo la separazione in vacanza insieme in Italia, la foto con i figli - Tra gli scatti, Orlando appare in giro per l’Europa insieme ai suoi figli: Flynn, 14 anni, nato dalla relazione con Miranda Kerr, e Daisy, avuta appunto con Katy Perry quattro anni fa. Da gossip.it