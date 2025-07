TS – chi è André muscoli e corsa per il centrocampo Juve

Il calciomercato infiamma le discussioni sulla Juventus, che punta a rinforzare il centrocampo per la prossima stagione. Con Comolli al lavoro e Tudor pronto a integrare nuovi talenti, l’obiettivo è creare una squadra ancora più competitiva. Tra i nomi in cima alla lista c’è André, un vero jolly per alzare il livello di qualità e intensità. La strategia bianconera si fa sempre più chiara: rafforzare il gruppo e tornare a dominare.

La Juventus vuole costruire una squadra sempre più competitiva in vista della prossima stagione, e tra i reparti sotto osservazione, c'è anche quello di centrocampo. Comolli è al lavoro in queste settimane per consegnare a Tudor diversi innesti per alzare la qualità e rendere il gruppo più competitivo, per questo i bianconeri avrebbero individuato in André, attualmente in forza al Wolverhampton, uno dei profili da tenere sotto osservazione. Il centrocampista brasiliano classe 2001 sarebbe dunque sulla lista Juve, anche se una eventuale trattativa potrebbe dipendere da un'uscita a centrocampo, necessaria per liberare spazio sia in rosa che a livello economico, con Douglas Luiz tra i maggiori indiziati.

