Malore mentre è in strada muore a 60 anni sulla carrozzina motorizzata

Una tragedia improvvisa ha sconvolto oggi le comunità di Vairano Patenora e Pietravairano: un uomo di 60 anni, in sedia a rotelle, ha perso la vita lungo una strada periferica, mentre era in movimento. Un evento che ha lasciato tutti sbigottiti e che evidenzia quanto la vita possa cambiare in un istante, portando con sé dolore e domande senza risposta.

Una tragedia improvvisa ha scosso nel pomeriggio di oggi le comunità di Vairano Patenora e Pietravairano. Lungo una strada periferica che costeggia le pendici di Monte Sant’Angelo, in direzione dell’antico castello e poi verso Pietravairano, si è consumata la morte di un 60enne di Pietravairano. 🔗 Leggi su Casertanews.it

