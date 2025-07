Appiano Gentile Inter | la data per la ripresa degli allenamenti

Appiano Gentile si prepara a riaccogliere i campioni dell’Inter, con nuova energia e pronti a tornare in campo per la prossima stagione. Dopo una breve pausa post-Mondiale per Club, il club ha annunciato che gli allenamenti riprenderanno il 10 gennaio 2024. I tifosi sono già in trepidante attesa di vedere i rossoneri in azione. La stagione 2024 si avvicina: scopriamo insieme tutte le novità e gli aggiornamenti.

Le ultime notizie di formazione Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Dopo la fine della stagione, con l’eliminazione dal Mondiale per Club, la squadra è in vacanza. L’inizio del ritiro è in programma dopo il 24 luglio ad Appiano Gentile. Indice dei Contenuti. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Probabile formazione Inter. Squalificati Inter: chi salta il prossimo match. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Appiano Gentile Inter: la data per la ripresa degli allenamenti

In questa notizia si parla di: appiano - gentile - inter - data

Appiano Gentile Inter: nerazzurri a lavoro verso la Lazio - A Appiano Gentile, i nerazzurri si preparano intensamente per la sfida contro la Lazio. La redazione offre aggiornamenti su infortuni, tempi di recupero e le probabili formazioni per il prossimo impegno.

L'Inter vuole chiudere il caso Calhanoglu e fissa la deadline Secondo il Corriere della Sera, non è arrivata alcuna offerta concreta sul tavolo dei manager nerazzurri. Se entro il 26 luglio, data del raduno ad Appiano Gentile, non ci saranno novità, il centroca Vai su Facebook

Appiano Gentile Inter: la data per la ripresa degli allenamenti Vai su X

Inter, c'è la data del ritiro 25/26: ritrovo ad Appiano Gentile il 26 luglio; Inter, palla al Galatasaray per Calhanoglu: fissato il prezzo e la data per l'offerta; Inter ufficialmente in vacanza dopo la delusione mondiale: fissata la data della ripartenza ad Appiano Gentile.

L’Inter posticipa il raduno ad Appiano: ECCO la nuova data - Antonio Siragusano, classe 1995, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017, di cui ne è responsabile editoriale dal 2024. Si legge su passioneinter.com

Inter definisce “offensiva” l’offerta per Calhanoglu: le vere cifre. Cosa può succedere ora - Calhanoglu intanto non si espone e dopo la risposta fornita a presidente e capitano si mostra sui social mentre affronta allenamenti ... Lo riporta fcinter1908.it