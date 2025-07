Esce col cane e non torna trovato morto nel fiume Brembo | il comasco Giulio Bonvicini aveva 69 anni

Il tragico ritrovamento di Giulio Bonvicini, il 69enne comasco scomparso durante una passeggiata con il cane, ha sconvolto la comunità. La sua scomparsa, avvenuta lunedì 7 luglio nella zona impervia tra Osio Sopra e Filago, si è conclusa nel modo più doloroso: il suo corpo è stato trovato nel fiume Brembo. Una perdita improvvisa che lascia un vuoto grande e ricorda quanto possa essere fragile la quiete delle nostre giornate.

Era scomparso lunedì 7 luglio durante una passeggiata in zona Treviolo, nella Bergamasca, in un'area impervia tra Osio Sopra e Filago. Giulio Bonvicini, 69 anni, originario di Valsolda (provincia di Como) e residente da tempo a Lallio con la moglie, è stato ritrovato senza vita giovedì scorso nel. 🔗 Leggi su Quicomo.it

È stato ritrovato senza vita, nel fiume Brembo, Giulio Bonvicini Il 69enne risultava scomparso dal 7 luglio, quando era uscito di casa per una passeggiata con il cane

