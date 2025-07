Treni ritardi fino a 90 minuti sull’Alta velocità nella tratta Roma-Firenze

A causa di un incendio di sterpaglie tra Roma Tiburtina e Settebagni, i treni alta velocità sulla tratta Roma-Firenze stanno affrontando ritardi fino a 90 minuti. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme, causando temporanei rallentamenti e sospensioni. Fortunatamente, dalla tarda pomeriggio la circolazione è tornata regolare. Restate aggiornati per ulteriori novità e pianificate con attenzione i vostri spostamenti.

Rallentamenti e ritardi fino a 90 minuti sulla linea dell’Alta velocità Roma-Firenze a causa dei danni provocati da un incendio di sterpaglie in in prossimità della linea ferroviaria tra Roma Tiburtina e Settebagni, in Via Salaria Km 13.I vigili del fuoco di Roma sono impegnati dalle 14 per l’incendio. La circolazione, inizialmente sospesa tra Roma Tiburtina e Settebagni, a partire dalle 16.10 è tornata regolare sulla linea Roma-Firenze convenzionale. L’ultimo aggiornamento, poco dopo le 17, è di una circolazione fortemente rallentate e ritardi fino a 90 minuti Rfi, rete Alta velocità fortemente rallentata a Roma dopo incendio. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Treni, ritardi fino a 90 minuti sull’Alta velocità nella tratta Roma-Firenze

In questa notizia si parla di: roma - firenze - ritardi - minuti

Le strade italiane non sono a misura di bambino: la classifica europea boccia Milano, Roma e Firenze - Le strade italiane si rivelano insicure per i bambini, come dimostra la classifica europea che penalizza città come Milano, Roma e Firenze.

Ferrovie: Linea Roma - Firenze AV, circolazione ferroviaria rallentata, ritardi fino a 170 minuti Vai su X

La protesta si protrarrà fino alle 18 di oggi. I maggiori disagi si registrano a Roma Termini, Milano Centrale, Firenze Santa Maria Novella e Napoli Centrale Vai su Facebook

Incendio sulla Salaria, fiamme a ridosso dei binari. Ritardi dei treni fino a 90 minuti; Incendio vicino ai binari, stop all'Alta velocità a Roma; Treni, ritardi fino a 90 minuti sull’Alta velocità nella tratta Roma-Firenze.

Treni, ritardi fino a 90 minuti sull’Alta velocità nella tratta Roma-Firenze - Firenze la circolazione ferroviaria, precedentemente sospesa tra Roma Tiburtina e Settebagni, è ora fortemente ... Riporta lapresse.it

Incendio vicino ai binari a Roma, stop ai treni dell'Alta Velocità sulla linea per Firenze. Ritardi fino a 90 minuti - Firenze è sospesa tra Roma Tiburtina e Settebagni, a causa di un «importante incendio che ... Secondo ilmattino.it