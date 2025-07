Iga Swiatek è la regina di WImbledon | Anisimova abbattuta da un doppio 6-0

Un'altra epoca. In maniera davvero incredibile si è verificata questa umiliazione per l'americana Anisimova, che ha assistito impotente alla vittoria schiacciante della regina di Wimbledon, Iga Swiatek, confermando il suo status di campionessa dominante e lasciando il pubblico senza parole.

Non è facile riepilogare quanto avvenuto sul Campo Centrale di Wimbledon dove il pubblico ha assistito a una finale a senso unico: la polacca Iga Swiatek (numero 4 del ranking Wta) si laurea campionessa dopo un dominio netto e incontrastato contro l'americana Amanda Anisimova (numero 7 Wta) con il punteggio di 6-0, 6-0. Un doppio 6-0 non capitava dal 1911, un'altra epoca. In maniera davvero incredibile si è verificata questa umiliazione per l'americana difficile da accettare senza riuscire nemmeno a vincere un game. Una gara a senso unico. Eppure la Anisimova era stata impeccabile fin qui, nel torneo, avendo sconfitto in semifinale la numero uno del ranking mondiale, la bielorussa Aryna Sabalenka. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Iga Swiatek è la regina di WImbledon: Anisimova abbattuta da un doppio 6-0

In questa notizia si parla di: swiatek - wimbledon - anisimova - doppio

Sorteggio Wimbledon 2025: Jasmine Paolini nel quarto di Zheng. Sabalenka sfortunata, Rybakina sulla strada di Swiatek e Gauff - Il sorteggio del tabellone femminile di Wimbledon 2025 ha acceso l’entusiasmo tra gli appassionati italiani, con Jasmine Paolini protagonista di un percorso intrigante.

WTA / ATP Wimbledon 2025 Oggi le semifinali femminili e la finale del doppio misto: Aryna Sabalenka vs Amanda Anisimova Iga Swiatek vs Belinda Bencic Katerina Siniakova e Sem Verbeek vs Joe Salisbury e Luisa Stefani Vai su Facebook

Swiatek e Anisimova sono le finaliste di Wimbledon 2025. Due tenniste che hanno in comune un passato recente difficile, superato brillantemente. https://sport24h.it/wimbledon-2025-tra-swiatek-e-anisimova-vince-la-resilienza… Vai su X

Wimbledon, in campo Anisimova-Swiatek, sul circuito WTA le due non si sono mai incontrate - Aggiornamento del 12 Luglio delle ore 12:45; Swiatek regina di Wimbledon! In finale travolge Anisimova con un doppio 6-0; Swiatek trionfa a Wimbledon: Anisimova battuta in due set.

Wimbledon, Swiatek è la nuova 'Regina': dominata Anisimova con doppio 6-0 - L'ex numero uno del mondo, oggi numero 4, vince la prima volta lo Slam sull'erba londinese e lo fa dominando la finale con la sta ... Segnala msn.com

Swiatek trionfa a Wimbledon: Anisimova battuta in due set - Una finale a senso unico, dominata dall'inizio alla fine dalla polacca che vince il sesto Slam in ... Riporta sport.sky.it