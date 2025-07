MotoGP Fabio Di Giannantonio | Abbiamo fatto un grande step sul bagnato La GP25 ora mi piace

Sono molto contento perché abbiamo fatto un grande passo avanti sul bagnato, e la GP25 ora mi piace di più. Con questa performance al Sachsenring, Fabio Di Giannantonio dimostra di essere sulla buona strada per una stagione sempre più competitiva e emozionante. Il nostro obiettivo è continuare su questa strada, affinando ogni dettaglio, per conquistare risultati ancora più importanti.

Fabio Di Giannantonio ha chiuso in quarta posizione la Sprint del Gran Premio di Germania 2025, undicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Il romano del team VR46 si è dimostrato abbastanza competitivo sul bagnato al Sachsenring, rimontando dall’ottava piazza in griglia con un’ottima partenza e lottando addirittura per il terzo posto nel finale senza riuscire però ad attaccare la Yamaha di Fabio Quartararo, “ Sono molto contento perché oggi abbiamo fatto un grande step sul bagnato rispetto ad inizio stagione. Oggi eravamo a metà classifica, poi in qualifica ho fatto un buon tempo ed in gara sono stati lì a giocarmela fino alla fine. 🔗 Leggi su Oasport.it