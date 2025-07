Crystal Palace fuori dall’Europa League Parish | Il ricorso è una delle opzioni Guardian

L’esclusione del Crystal Palace dall’Europa League ha scatenato una forte reazione da parte del presidente Steve Parish, che considera la decisione un’ingiustizia di portata storica. Al centro della controversia, la figura dell’azionista John Textor, anche proprietario del Lione, e il ricorso presentato contro la decisione. Il Guardian riporta le parole appassionate di Parish, pronto a tutelare i diritti del club e dei suoi tifosi. Ma cosa riserverà il futuro?

L’esclusione del Crystal Palace dall’ Europa League ha suscitato una dura reazione del presidente Steve Parish. Al centro della vicenda, il ruolo dell’azionista di maggioranza John Textor, anche proprietario del Lione. Lo racconta il Guardian: La reazione del presidente del Crystal Palace:. Il Guardian riporta: «Il presidente del Palace, Steve Parish, ha definito la decisione “probabilmente una delle più grandi ingiustizie mai verificatesi nel calcio europeo”. E ha affermato che il club è intenzionato a fare ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas). “Siamo devastati – penso sia un giorno nero per il calcio”, ha dichiarato Parish a Sky Sports. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Crystal Palace fuori dall’Europa League, Parish: «Il ricorso è una delle opzioni» (Guardian)

