Nico Gonzalez la scelta della Juventus | è la volontà di Tudor

La Juventus ha deciso di puntare forte su Nico Gonzalez, rispettando la volontà di Tudor e rafforzando la propria rosa con un acquisto mirato. La scelta dell’esterno argentino segna un segnale preciso: la società vuole costruire una squadra funzionale alle idee tattiche del nuovo tecnico. Un mercato che, seppur ancora in fase di definizione, si muove con strategia e determinazione, pronti a scrivere un nuovo capitolo di successi bianconeri.

La Juventus ha preso una decisione sull’esterno argentino: la volontà di Tudor sarà rispettata, cambia tutto (Ansa Foto) – SerieAnews Un solo acquisto ufficiale, tanti nomi sul taccuino e una rosa ancora da definire. Il mercato della Juventus inizia con cautela, ma con una direzione chiara: costruire una squadra adatta alle idee tattiche di Igor Tudor, ripartendo da certezze e tagliando gli equivoci. Per ora, l’unico arrivo è quello di Jonathan David, colpo a parametro zero che porta freschezza e gol. Ma non basta. I bianconeri stanno scandagliando il mercato alla ricerca di profili funzionali al 3-4-2-1 che il tecnico croato ha in mente, lavorando su più fronti: serve un difensore d’esperienza, un centrocampista dinamico e, forse, un altro attaccante capace di giocare anche spalle alla porta. 🔗 Leggi su Serieanews.com