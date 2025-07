Gerry Scotti punge Affari Tuoi | ‘Sembra ludopatia la Ruota della Fortuna non è una riffa’

Gerry Scotti torna in prima serata con la sua irresistibile ironia, puntando il dito contro le polemiche e le sfide televisive. Con una stilettata a “Affari Tuoi” e un’energia rinnovata, si prepara a conquistare il pubblico nella nuova edizione de La Ruota della Fortuna. La sfida è aperta: riuscirà Gerry a mantenere il suo successo e a riscrivere le regole del game show? La risposta, da lunedì alle 20:40 su Canale 5, non si farà aspettare.

La nuova sfida di Gerry Scotti. Con la solita ironia tagliente, Gerry Scotti rompe il silenzio e lancia stoccate precise a “Affari Tuoi”, al suo conduttore Stefano De Martino e persino a chi lo accusa di aver “scalzato” Striscia la Notizia. Il presentatore di Canale 5, da lunedì alle 20:40, sarà infatti al timone della nuova edizione de La Ruota della Fortuna, nella delicata fascia dell’ access prime time. ‘Non ho fatto le scarpe a Striscia: al massimo i sandali’. Scotti smorza con humor le polemiche sul presunto “scippo” dello slot storico di Antonio Ricci: “Non ho fatto le scarpe a nessuno, al massimo i sandali: è estate! Striscia tornerà, e sarà più forte di prima. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Gerry Scotti punge Affari Tuoi: ‘Sembra ludopatia, la Ruota della Fortuna non è una riffa’

