Loredana Lecciso e il rapporto con Al Bano | Matrimonio? Abbiamo un anello virtuale Dopo due mesi ero incinta neanche ci conoscevamo

Loredana Lecciso e Al Bano incarnano un amore fatto di alti e bassi, di gesti simbolici e di rinascite continue. La loro storia dimostra che il cuore segue percorsi unici, lontani dalle convenzioni, dove ogni scelta diventa una dichiarazione d’amore autentica. Eppure, tra separazioni e riavvicinamenti, si conferma che il vero legame non ha bisogno di cerimonie o anelli, ma di emozioni condivise e di quella forza speciale che li unisce...

Ciascuno vive l’amore come gli pare: tra alti a bassi, con o senza anello all’anulare sinistro. Un po’ come Al Bano e Loredana Lecciso, che fanno coppia dai primi anni Duemila ma che – tra separazioni e rappacificazioni, tira e molla – hanno sempre perso l’attimo per dirsi quel «sì» definitivo. Poco male, perchĂ© come ha confessato la giornalista al settimanale DiPiĂą: «Ci siamo infilati da tempo un anello nuziale virtuale: la nostra è una scelta d’amore, abbiamo due figli che adoriamo». I due sono ancora piĂą legati dalla fede religiosa, che gli permette di rifugiarsi nei boschi della loro tenuta pugliese e rinsaldare il nodo che li congiunge: «La nostra unione è comunque benedetta da Dio. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: loredana - lecciso - bano - anello

Al Bano dalla Setta, "cosa ho scoperto a casa di Loredana Lecciso" - Al Bano Carrisi si apre come mai prima d’ora a “Storie al bivio”, rivelando dettagli sorprendenti sulla sua vita tra gioie, dolori, successi e polemiche.

Loredana Lecciso e il rapporto con Al Bano: «Matrimonio? Abbiamo un anello virtuale. Dopo due mesi ero incinta, neanche ci conoscevamo; Loredana Lecciso: Al Bano mi ha chiesto di sposarlo. Per lui ho detto no all'Isola dei Famosi; Loredana Lecciso: «Con Al Bano non c'è stato tempo per conoscerci, dopo due mesi ero incinta. Ci unisce la fed.

Loredana Lecciso: «Con Al Bano non c'è stato tempo per conoscerci, dopo due mesi ero incinta. Ci unisce la fede in Dio, preghiamo insieme» - Al settimanale DiPiù Loredana Lecciso racconta la sua fede verso Dio. Da msn.com

Loredana Lecciso: «Con Al Bano non c'è stato tempo per conoscersi, dopo due mesi ero incinta. Oltre all'amore ci unisce la fede per Dio» - Al settimanale DiPiù Loredana Lecciso racconta la sua fede verso Dio. msn.com scrive