La tensione tra Gaza e Israele si intensifica, con violentissimi scontri e un bilancio di oltre 87 vittime nelle ultime ore. Mentre il mondo osserva preoccupato, l'Iran rilancia la sua posizione diplomatica sul nucleare, cercando di salvaguardare gli accordi internazionali. La regione è in fermento, tra offerte di tregua respinte e continue operazioni militari. In questo contesto complesso, la speranza di una soluzione pacifica rimane il faro di un futuro migliore.

Sono 87 le vittime delle ultime ore per i continui attacchi di Tel Aviv nella Striscia. Media: Hamas respinge l'offerta di tregua del Qatar. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ribadisce l'impegno di Teheran sul nucleare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaza, Israele apre il fuoco sulla folla al centro di aiuti: almeno 34 morti | Iran: "Ok a soluzione diplomatica alla questione nucleare"

M.O., Gaza: 2 morti in attacco di Israele a ospedale di Khan Younis - Due persone sono morte e numerosi civili sono rimasti feriti nell'attacco israeliano all'ospedale Nasser di Khan Younis, secondo quanto riportato dal ministero della Salute della Striscia di Gaza, controllato da Hamas.

Gaza, Israele apre il fuoco su una folla in attesa di aiuti umanitari. Sono almeno 27 le vittime e oltre 180 i feriti presso il punto di distribuzione degli aiuti di Al-Shakoush, a nord di Rafah

Israele apre il fuoco sulla folla in un centro aiuti, 27 morti; Guerra Israele, media: Hamas ha respinto offerta di tregua del Qatar. 30 morti a Gaza. Israele, Iran e Hamas, la guerra in diretta | Israele apre il fuoco sulla folla in un centro di aiuti. Wafa: «Almeno 79 palestinesi uccisi e 180 feriti dall'alba di oggi a Gaza.

