Organizzano ronde anti-maranza a Milano gli Articolo 52 | Tra noi anche uomini delle forze dell'ordine

Milano si anima di tensioni e misteri: le ronde anti maranza organizzate tra le vie della città coinvolgono anche figure delle forze dell'ordine. La Digos ha effettuato perquisizioni su nove persone legate all’Articolo 52, mentre alcuni membri del gruppo hanno fatto parlare di sé in un dibattito televisivo, alimentando dubbi sulla presenza di "simpatizzanti" tra le fila delle forze di sicurezza. Un episodio che mette in discussione il confine tra solidarietà e infiltrazione… Continua a leggere.

Prima delle perquisizioni a nove persone che farebbero parte di Articolo 52 da parte della Digos di Milano, su richiesta della Procura, due membri del gruppo hanno partecipato alla trasmissione La Zanzara e affermato che all'interno del movimento ci sarebbero anche forze dell'ordine per poi ritrattare e parlare di "simpatizzanti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Milano banlieue, 5 marocchini in Duomo del “movimento pro maranza di Don Ali” minacciano Articolo 52: “Dove siete? Non vi fate più vedere? Alle 20 non dovete più uscire di casa” - VIDEO - A Milano, la Piazza Duomo diventa il palcoscenico di inquietanti minacce da parte di un gruppo di cinque marocchini, legati al "movimento pro Maranza", capeggiato da Don Ali.

La sinistra che odia le divise adesso vuole anche eliminarle. Al Boccaccio di Monza — il centro sociale fondato da una giovane Ilaria Salis — organizzano corsi per "abolire la polizia". Nel mondo reale, le forze dell’ordine difendono cittadini, famiglie, quartieri. Vai su Facebook

Milano: organizzavano ronde punitive, 9 denunciati - I poliziotti della Digos di Milano hanno eseguito nove perquisizioni tra le province di Milano, Pavia, Monza e Brianza e Como emesse dalla procura di Milano, nei confronti di altrettanti cittadini ... Si legge su poliziadistato.it