Dazi Trump impone il 30% all' Ue La Cgia di Mestre | Almeno 4 miliardi di danno in Veneto

L'annuncio di Donald Trump di imporre dazi del 30% sui beni europei, a partire dal 1 agosto, scuote le economie di tutta Europa, e in particolare quella veneta. La Cgia di Mestre stima che il Veneto potrebbe subire danni superiori ai 4 miliardi di euro, mettendo a rischio migliaia di posti di lavoro e la ripresa economica. È un colpo duro, che richiede una risposta immediata e strategica per tutelare il nostro territorio e il suo futuro.

Doccia fredda per l'economia nazionale e veneta, con la lettera del presidente degli Stati Uniti Donald Trump che oggi 12 luglio ha comunicato l'avvio di dazi sui prodotti europei al 30% dal 1 agosto. Tutte le categorie economiche in queste settimane avevano ripetuto che anche un'imposizione. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

In questa notizia si parla di: dazi - trump - impone - cgia

Corte d’Appello Usa “I dazi di Trump per ora restano in vigore” - La Corte d'Appello degli Stati Uniti ha temporaneamente sospeso la decisione che aveva annullato i dazi imposti dall'amministrazione Trump, mantenendoli al momento in vigore.

Trump all'Ue: Dazi al 30% dal 1 agosto. Von der Leyen: Pronti a contromisure, tratteremo; Gli effetti dei dazi di Trump sull'economia italiana: le stime; Trump annuncia dazi al 30% per l'Ue, cosa succede quando entrano in vigore e cosa cambia per gli italiani.

Cgia, costo dei dazi Usa fino a 12 miliardi di euro - Nel caso i dazi imposti da Trump dovessero rimanere gli stessi di oggi costerebbero all'Italia 3,5 miliardi di euro di mancato export. Da msn.com

Con i dazi di Trump l’Italia perde 12 miliardi: le regioni a rischio - Le regioni del Sud più esposte per scarsa diversificazione produttiva ... quifinanza.it scrive