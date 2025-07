Alberi a 1.200 euro l’uno la Lega attacca Lepore | Spesa spropositata per una misura di facciata

La recente installazione di alberi nelle piazze di Bologna ha acceso un acceso dibattito pubblico. Con una spesa di 128.000 euro per poco più di cento piante, la Lega attacca pesantemente, definendo i costi sproporzionati e discutibili. La questione solleva interrogativi sulla gestione delle risorse pubbliche e sulla trasparenza delle scelte edilizie. Ma quali sono le reali motivazioni dietro questa importante decisione?

Scoppia la polemica sugli alberi installati nelle piazze di Bologna. A sollevare il caso è Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega a Palazzo D’Accursio e presidente della commissione Bilancio, che denuncia una spesa giudicata eccessiva: 128.000 euro per poco più di un centinaio di piante, pari. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

