LIVE Sudafrica-Italia 31-0 Test Match rugby 2025 in DIRETTA | parziale pesante quello inflitto dagli Springboks

Il match tra Sudafrica e Italia si sta rivelando una battaglia epica, con gli Springboks che infliggono un parziale pesante agli azzurri. Il pubblico in attesa di aggiornamenti in tempo reale può cliccare qui per seguire ogni movimento e decisione di questa sfida emozionante. Riusciranno gli italiani a rispondere e a invertire il trend? Restate con noi, l’azione è appena cominciata!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 71? Recupera il Sudafrica, solito lancio in avanti di Libbok, risponde con il medesimo colpo in touche Da Re. 69? Tentiamo l'attacco vincendo la mischia ordinata, subiamo fallo per placcaggio su Menoncello e lanciamo l'ovale nei 10 avversari. 68? Fase interlocutoria, il Sudafrica ha abbassato i ritmi, Italia per togliere quello zero dal tabellino. 67? Cerchiamo di costruire un'azione, non lo abbiamo mai fatto in questa partita. 66" Serie di up and under da una parte e dall'altra. 65? Fuorigioco italiano, Libbok con il calcio profondo che però rimane in campo.

