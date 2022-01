Quirinale, Salvini tentato dalla forzatura su Casellati, il Pd: «Così salta il governo». Conte frena ancora Draghi – La diretta (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Sono cominciate dopo le undici le votazioni del terzo giorno di seduta per l’elezione del capo dello Stato. Fumata nera, come prevedibile, nei primi due giorni di voto. Anche dalla giornata di oggi non ci si aspetta una svolta decisiva dal momento che le interlocuzioni sono ancora in corso e buona parte delle forze politiche stanno ancora ragionando intorno alle figure quirinabili. Il centrodestra nella serata di ieri ha presentato la sua rosa di nomi: Letizia Moratti, Marcello Pera e Carlo Nordio. E oggi il leader della Lega lamenta: «Il centrosinistra non fa proposte». Per il leader di Italia viva Matteo Renzi la strategia di presentare rose di nomi non è quella giusta. Intanto le trattative proseguono a tutte le ore e tra tutte le forze politiche. Di seguito la diretta della giornata. 14.03 ... Leggi su open.online (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Sono cominciate dopo le undici le votazioni del terzo giorno di seduta per l’elezione del capo dello Stato. Fumata nera, come prevedibile, nei primi due giorni di voto. Anchegiornata di oggi non ci si aspetta una svolta decisiva dal momento che le interlocuzioni sonoin corso e buona parte delle forze politiche stannoragionando intorno alle figure quirinabili. Il centrodestra nella serata di ieri ha presentato la sua rosa di nomi: Letizia Moratti, Marcello Pera e Carlo Nordio. E oggi il leader della Lega lamenta: «Il centrosinistra non fa proposte». Per il leader di Italia viva Matteo Renzi la strategia di presentare rose di nomi non è quella giusta. Intanto le trattative proseguono a tutte le ore e tra tutte le forze politiche. Di seguito ladella giornata. 14.03 ...

sebmes : Frattini va al Quirinale, Conte torna a Palazzo Chigi e Salvini si riprende il Viminale. Se il patto è questo, c’è… - petergomezblog : Quirinale, Draghi fa campagna elettorale per se stesso: vede Salvini, poi sente Letta e Conte. E le “consultazioni”… - francescocosta : Salvini: «Draghi al Quirinale lo voterei domani mattina. Se ci andasse, non credo che ci sarebbero le elezioni anti… - dukana2 : RT @erretti42: Quirinale, Renzi “Salvini ha la carta in mano per chiudere la partita.' - Marilenapas : RT @francescocosta: Salvini: «Draghi al Quirinale lo voterei domani mattina. Se ci andasse, non credo che ci sarebbero le elezioni anticipa… -