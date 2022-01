Quirinale: per Mattarella 128 voti (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma 26 gen. (Adnkronos) - Sarebbero 128 i voti raccolti dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella terza votazione per il Capo dello Stato, in base ai dati provvisori dello spoglio. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma 26 gen. (Adnkronos) - Sarebbero 128 iraccolti dal Presidente della Repubblica, Sergio, nella terza votazione per il Capo dello Stato, in base ai dati provvisori dello spoglio.

