Polizia locale | stretta contro lo spaccio in città | in un anno sequestrati 12 kg di droga

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Presentato il bilancio dell’attività 2021 del Comando di via Coghetti. Nei quartieri oltre 28 mila ore di presidio.

Advertising

gualtierieurope : Due poliziotti feriti e un’auto della polizia locale vandalizzata durante lo sgombero dei locali dell’Inps a Casal… - teatrolafenice : ???? Quando suona la Banda è sempre una grande gioia. Quest'oggi siamo davvero entusiasti di aver accolto la cerimoni… - emergenzavvf : ?? #TorredelLago (LU), sta bene il collega raggiunto da un colpo di arma da fuoco durante un intervento intorno alle… - socialBGnews : Polizia Locale di Bergamo. Nel 2021 sequestrati 12 kg di droga. TUTTI I DATI - Czinforma : -

Ultime Notizie dalla rete : Polizia locale

Regione Abruzzo

Lettura consigliata Cercasi 6 diplomati come Agenti diper questo meraviglioso Comune italianoCopyright © 2010 - 2022 - Testata Associata Anso Informa s.r.l. Tel. +39 0961.878164 - Fax +39 0961.027178 - redazione@catanzaroinforma.it Registrato presso Tribunale Civile di Catanzaro N° 156 del 19/...Sul posto per i rilievi e stabilire l’esatta dinamica dell’incidente i carabinieri della locale stazione e gli agenti della polizia locale.JESI - Extracomunitario denunciato dalla polizia locale per guida con una patente falsificata. Nell’ambito degli ordinari controlli del territorio, nel pomeriggio di ieri la pattuglia di ...