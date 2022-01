Palermo | da Fella a Silipo | parte la corsa al posto fisso Dubbi in tutti i reparti

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Riecco i ballottaggi: in difesa torneranno Buttaro e Perrotta, mentre in mediana Damiani potrebbe giocare dal primo minuto

(4 - 2 - 3 - 1): 12 Massolo; 2 Doda, 79 Lancini, 15 Marconi, 3 Giron; 11 Dall'Oglio, 20 De ... 4 Accardi, 6 Crivello, 7 Floriano, 9 Brunori, 10 Silipo, 16 Somma, 19 Odjer, 21 Damiani, 23, ......(P) sbaglia un rigore(3 - 4 - 2 - 1): Pelagotti; Buttaro, Perrotta, Marconi; Almici (dal 1 s.t. Giron), De Rose, Dall'Oglio (dal 45 s.t. Silipo), Valente; Luperini (dal 13 s.t. Odjer),...Riecco i ballottaggi: in difesa torneranno Buttaro e Perrotta, mentre in mediana Damiani potrebbe giocare dal primo minuto ...Le prime gerarchie dettate anche dal Covid, ma ci sono dubbi in tutti i repartiL’attaccante è rimasto in panchina a Catanzaro ...