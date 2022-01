Nuova maschera protettiva per Osimhen | quando sarà disponibile

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il Napoli ha chiuso il mese di gennaio con due vittorie molto importanti contro Bologna e Salernitana che hanno aiutato gli azzurri a tornare al secondo posto a pari punti con il Milan. Dopo due giorni di riposo, oggi gli azzurri riprenderanno gli allenamenti a Castel Volturno per preparare al meglio la gara contro il Venezia del 6 febbraio: saranno assenti Ospina e Lozano, impegnati in Sud America con le proprie nazionali, e Insigne, Meret e Di Lorenzo, attualmente a Coverciano per lo stage organizzato dal ct Roberto Mancini. VictorQuesta sostamolto utile per far ritrovare la forma fisica a quei giocatori che sono tornati da poco dopo periodi di stop dovuti a infortuni o Covid-19. Uno su tutti, Victor, tornato in campo dopo due mesi di assenza. Intanto, l’attaccante nigeriano avrà a disposizione una ...

Advertising

Cassandroebasta : @brandobenifei Certo, perché è la Russia che vuole aggredire l'Ucraina... Di grazia, quale sarebbe l'obiettivo? La… - socorros_ad : @SkyTG24 Non me ne ero accorto. Ma veramente? Da quando? E io che pensavo che guidare da soli e con la maschera fos… - rfiata : ho comprato una nuova maschera mi sono guardata allo specchio ho avuto un déjà-vu - Socialupmag : Una macchia nera simile ad una maschera che circonda grandi occhi azzurri: ecco la gatta che ha fatto impazzire il… - mintae_jk_ : RT @ArmyLove1998: BTS GIVEAWAY! SOLO ITALIA ???? PREMI: 1°] Palette trucchi (nuova ancora confezionata), due maschere viso, le quattro foto r… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova maschera

AreaNapoli.it

... tra "" e "denuncia"; c'è chi lo ricorda per i mitici duetti con Mina e chi ancora per l'... Non so se dire a questa nostra scelta, o a questa nostrasorte. So soltanto che loro si diedero ...E' la stessa Fox,fidanzata del rapper, a lanciare sul suo profilo Instagram la crasi dei ... Total black anche per Kanye West , che ha addirittura indossato unafetish che gli copriva ...PlayStation Store ha svelato le nuove offerte disponibili solo per questa settimana, dedicate a un amato picchiaduro "mortale".Victor Osimhen, attaccante in forza al Napoli, è tornato in campo nel match contro il Bologna grazie all'ausilio di una maschera protettiva.