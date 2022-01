Milan, Scaroni: “Nessun aiuto al calcio, non è ammissibile” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Un messaggio ben preciso, quello lanciato quest’oggi dal presidente del Milan, Paolo Scaroni, al Il Sole 24 Ore. Il periodo di pandemia che ormai dura da ben due anni ha messo alle strette parecchi settori, ma sembra che il calcio ne debba risentire particolarmente. “A differenza di tante altre imprese che hanno dovuto fermarsi e che hanno ottenuto contributi, non si capisce perché al calcio di vertice si sia deciso di non assegnare nulla” – afferma Scaroni – che ha continuato dichiarando: “Non è ammissibile questo trattamento per un’industria come la nostra che dà lavoro a 300mila addetti. Se saremo costretti a ridimensionarci o a chiudere i battenti sarà un problema per tutti gli italiani“. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Un messaggio ben preciso, quello lanciato quest’oggi dal presidente del, Paolo, al Il Sole 24 Ore. Il periodo di pandemia che ormai dura da ben due anni ha messo alle strette parecchi settori, ma sembra che ilne debba risentire particolarmente. “A differenza di tante altre imprese che hanno dovuto fermarsi e che hanno ottenuto contributi, non si capisce perché aldi vertice si sia deciso di non assegnare nulla” – afferma– che ha continuato dichiarando: “Non èquesto trattamento per un’industria come la nostra che dà lavoro a 300mila addetti. Se saremo costretti a ridimensionarci o a chiudere i battenti sarà un problema per tutti gli italiani“. SportFace.

