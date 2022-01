Mercato Inter – Intesa raggiunta con l’Atalanta per Gosens: cifre e dettagli (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Secondo le ultime indiscrezioni di Mercato, l'Inter e l'Atalanta avrebbero trovato l'Intesa per il trasferimento di Robin Gosens Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Secondo le ultime indiscrezioni di, l'e l'Atalanta avrebbero trovato l'per il trasferimento di Robin

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO INTER, PROCEDE SPEDITA LA TRATTATIVA GOSENS. ACCELERATA PER L'ESTERNO DELL'ATALANTA #SkySport… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO SAMPDORIA, FATTA PER L'ARRIVO DI SENSI. C'E' L'OK DEFINITIVO DA PARTE DELL'INTER #SkySport… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO INTER, FORTE INTERESSE PER GOSENS DELL'ATALANTA Si studia fattibilità operazione #SkySport… - news_mercato_ : #Calciomercato, Robin #Gosens è un nuovo giocatore dell’#Inter: il tedesco è in sede per firmare il contratto con i… - Lautaresque : @Erofjodena @DTethanos Gianlu fidati che gli aumenti di capitale non li puoi utilizzare per fare mercato, l'Inter 3… -