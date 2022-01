LIVE Sinner-Tsitsipas, Australian Open 2022 in DIRETTA: Swiatek porta la Kanepi al terzo set! L’azzurro attende per scendere in campo (Di mercoledì 26 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.30 Continua a prolungarsi il ritardo della sfida tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas, inizialmente prevista come terzo match di giornata e non prima delle 5.00. Iga Swiatek infatti allunga il match al terzo set vincendo al tie-break per 7 puntina 2 il secondo parziale contro Kaia Kanepi: in palio la semifinale dopo due ore e tredici minuti. 04.23 Kaia Kanepi vince un primo parziale durissimo per 6 giochi a 4 in 66 minuti: fondamentale il settimo gioco dopo 4 palle break non convertite. Restate con noi, a seguire il big match di giornata! 02.47 Danielle Collins vola in semifinale nel primo Slam dell’anno battendo 7-5 6-1 la francese Alize Cornet in 88 minuti. L’americana domina la sfida e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 26 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05.30 Continua a prolungarsi il ritardo della sfida tra Jannike Stefanos, inizialmente prevista comematch di giornata e non prima delle 5.00. Igainfatti allunga il match alset vincendo al tie-break per 7 puntina 2 il secondo parziale contro Kaia: in palio la semifinale dopo due ore e tredici minuti. 04.23 Kaiavince un primo parziale durissimo per 6 giochi a 4 in 66 minuti: fondamentale il settimo gioco dopo 4 palle break non convertite. Restate con noi, a seguire il big match di giornata! 02.47 Danielle Collins vola in semifinale nel primo Slam dell’anno battendo 7-5 6-1 la francese Alize Cornet in 88 minuti. L’americana domina la sfida e ...

Advertising

Eurosport_IT : Tutto quello che c'è da sapere per gustarsi il match di Sinner agli #AusOpen. Prendete nota! ???????? #EurosportTENNIS… - zazoomblog : LIVE – Sinner-Tsitsipas quarti di finale Australian Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Tsitsipas #quarti… - zazoomblog : LIVE Sinner-Tsitsipas Australian Open 2022 in DIRETTA: Collins attende Swiatek o Kanepi! Estone avanti di un set po… - infoitsport : Australian Open, Day 10 LIVE: Collins di nuovo in semifinale. Sinner non prima delle 5, Medvedev in mattinata - _Sport_Calcio_ : Sinner ?? Tsitsipas per scrivere la storia e raggiungere Berrettini in semifinale! ?????? Dalle 5.00 il big match del… -