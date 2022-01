Lite in famiglia ad Agrigento: tre persone uccise, è caccia all’uomo (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Le ultime notizie arrivano dalla Sicilia, in provincia di Agrigento si è consumata una vera e propria strage. Ancora poche le informazioni dalle ultime news arrivate sappiamo che tre uomini sono stati uccisi al culmine di una Lite. L’assassino sarebbe scappato e al momento è ricercato dai Carabinieri che gli stanno addosso. I fatti: tre uomini sono stati assassinati in un’abitazione di via Riesi a Licata. Sul posto, sono già al lavoro i carabinieri della locale compagnia che hanno allertato la Procura della Repubblica di Agrigento e che stanno cercando l’omicida. Le ultime notizie da Agrigento: tre uomini uccisi dopo una Lite A quanto pare, ma le informazioni sono ancora assai frammentarie, vi sarebbe stata – all’interno di una residenza di via Riesi – una Lite in ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Le ultime notizie arrivano dalla Sicilia, in provincia disi è consumata una vera e propria strage. Ancora poche le informazioni dalle ultime news arrivate sappiamo che tre uomini sono stati uccisi al culmine di una. L’assassino sarebbe scappato e al momento è ricercato dai Carabinieri che gli stanno addosso. I fatti: tre uomini sono stati assassinati in un’abitazione di via Riesi a Licata. Sul posto, sono già al lavoro i carabinieri della locale compagnia che hanno allertato la Procura della Repubblica die che stanno cercando l’omicida. Le ultime notizie da: tre uomini uccisi dopo unaA quanto pare, ma le informazioni sono ancora assai frammentarie, vi sarebbe stata – all’interno di una residenza di via Riesi – unain ...

