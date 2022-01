Italia, un altro infortunio per Mancini: decisione ufficiale (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Comincia lo stage dell’Italia a Coverciano, ma Roberto Mancini ha dovuto ancora una volta modificare la lista a causa dell’indisponibilità di Allessandro Bastoni. La grande novità nel ritiro della Nazionale Italiana che prenderà avvio oggi è sicuramente Mario Balotelli. É suo il grande ritorno, dopo un lungo periodo di assenza e diverso tempo di flessione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Comincia lo stage dell’a Coverciano, ma Robertoha dovuto ancora una volta modificare la lista a causa dell’indisponibilità di Allessandro Bastoni. La grande novità nel ritiro della Nazionalena che prenderà avvio oggi è sicuramente Mario Balotelli. É suo il grande ritorno, dopo un lungo periodo di assenza e diverso tempo di flessione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

FiorinoLuca : Il quinto set spiega il motivo per cui Matteo #Berrettini è così amato in Italia. Non c'è bisogno di aggiungere altro. - vogue_italia : Chiara Ferragni + Balmain (e nient'altro da aggiungere) - NicolaPorro : ?? L’Italia ormai nuova Ddr, la condanna dei media di Ratzinger e la vicenda di Grillo passata già in cavalleria. Qu… - Marilen97832318 : RT @siwel44it: Italia viva assieme ai suoi infiltrati nel PD, i 5S che giocano contro Conte. In cambio il Senato alla Bellanova. Altro che… - michele_geraci : #ParliamoDiEconomia Consiglio una regola di massima Quando qualcuno dei nostri partner in #UE si lamenta, per dec… -