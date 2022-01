GFVip, Soleil svela il contenuto della lettera per Alex: “Deve chiarire le cose” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Soleil Sorgé, nel corso dell’ultima diretta, ha parlato di una lettera scritta da lei per Alex Belli e fatta recapitare da Giacomo Urtis subito dopo la sua eliminazione. Alfonso Signorini, infatti, ha chiesto all’influencer italo-americana cosa avesse scritto in tale lettera, ma ovviamente la 27enne ha tergiversato, per poi raccontare tutto a Delia. In studio L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 26 gennaio 2022)Sorgé, nel corso dell’ultima diretta, ha parlato di unascritta da lei perBelli e fatta recapitare da Giacomo Urtis subito dopo la sua eliminazione. Alfonso Signorini, infatti, ha chiesto all’influencer italo-americana cosa avesse scritto in tale, ma ovviamente la 27enne ha tergiversato, per poi raccontare tutto a Delia. In studio L'articolo

Advertising

GrandeFratello : Una vita, quella di Soleil, ricca di grandi gioie ma costellata di altrettanto grandi difficoltà. Ed è stata dura s… - GrandeFratello : Luce dei miei occhi. ?? Una carezza per Soleil, direttamente dal suo amato papà. #GFVIP - pomeriggio5 : 'Ad Alex non piace Soleil, a lui piace apparire e lei è il personaggio più forte in Casa' Siete d'accordo con Kat… - graz16 : RT @MartyMSB: Per me Sophie ha fatto un glow up pazzesco, ha seguito la sua testa quando Lulù le chiedeva di non parlare con Soleil ed ha f… - moonblck3 : RT @violet_blue9: Mariana: Nicola poi Biagio (limoni) Gianmaria: Greta, Soleil quasi, Sophie e Federica (limoni) Sophie: Gianmaria, Alessan… -