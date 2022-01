Elezioni presidente Repubblica diretta | fumata nera | più di 120 voti a Mattarella | ma la novità è Casini

(Di mercoledì 26 gennaio 2022)dellaanche nella terza votazione di oggi. Come avvenuto nei primi due giorni a prevalere sono le schede bianche ma le indicazioni che arrivano...

Advertising

fragolaofficial : Domanda : ma il fatto che i politici siano arrivati impreparati all’elezioni del presidente dalla repubblica, e che… - DavidPuente : Sara Cunial sostiene che non vogliono farla votare durante le elezioni del Presidente della Repubblica. Basterebbe… - ilpost : E sono arrivati anche i primi voti di quelli che vogliono fare spiritosi - francobus100 : Berlusconi è ancora ricoverato: 'Un’infezione'. Le visite della figlia Marina e le telefonate con Tajani sul Quirin… - Geco60627116 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Lo stallo per le elezioni del presidente c'è sempre è il bello della democrazia -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni presidente

... fatta eccezione delle schede bianche, è quello più votato nel corso della terza votazione per ildella Repubblica. L'attuale inquilino del Colle ha già superato quota 100 preferenze (ieri ......però si dovranno creare le condizioni anche per arrivare all'elezione del nuovodella ...ci saranno cambiamenti al momento imprevedibili l'impostazione politica sarà la stessa delle...ROMA (ITALPRESS) - A partire da lunedì 24 gennaio si sono avviate le votazioni per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica che prenderà il posto di Sergio Mattarella. Ad oggi ...Il dossier sul Green Pass è sul tavolo del Consiglio dei Ministri e la scadenza potrebbe essere cancellata, ma si attende l'elezione del Quirinale.