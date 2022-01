Dayane Mello torna in televisione: ecco dove la vedremo (VIDEO) (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Dayane Mello sul suo profilo Instagram ha svelato una piccola anticipazione: la modella torna in televisione La modella Dayane Mello è tornata in Italia da qualche mese dopo l’intensa avventura a La Fazenda in Brasile. L’ex gieffina di recente è arrivata nuovamente nella Casa più spiata d’Italia per una sorpresa alla sua migliore amica Soleil Sorge. Dayane durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip 5 è riuscita a conquistare il cuore di milioni di italiani grazie alla sua estrema dolcezza che la contraddistingue. Pochi mesi fa inoltre ha debuttato anche come imprenditrice con la sua prima linea di bellezza “Dayane – DAY AND YOU” lanciando i primi prodotti che in breve tempo hanno registrato il sold out. Questa estate invece ha ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 26 gennaio 2022)sul suo profilo Instagram ha svelato una piccola anticipazione: la modellainLa modellata in Italia da qualche mese dopo l’intensa avventura a La Fazenda in Brasile. L’ex gieffina di recente è arrivata nuovamente nella Casa più spiata d’Italia per una sorpresa alla sua migliore amica Soleil Sorge.durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip 5 è riuscita a conquistare il cuore di milioni di italiani grazie alla sua estrema dolcezza che la contraddistingue. Pochi mesi fa inoltre ha debuttato anche come imprenditrice con la sua prima linea di bellezza “– DAY AND YOU” lanciando i primi prodotti che in breve tempo hanno registrato il sold out. Questa estate invece ha ...

Advertising

361_magazine : - HSeriale : Dayane Mello presto a Guess My Age. Però poi parlano di oblio. Suca Rosmello - Carmencreang : @Adaotuita2 A noi non ci interessa ne BBB ,né alcun fandom . Noi siamo fan di Dayane MELLO e ci interessa solo lei.#mellos - Adriana81405491 : @Carmencreang @Gayane_Mello Belli si, non sono pazzi. Sicuramente Dayane e Giacomo faranno un capolavoro nella loro vita! ,???????? - burlas_mello : RT @edoruta: *una donna mora e con occhi chiari entra in un reality* dayane: -