Conto corrente, superi questa cifra? Scattano i controlli (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il nuovo anno porta con sé numerose novità fiscali inclusa quella sul limite di pagamento in contanti e versamenti sul Conto corrente Il 2022 in Italia è sicuramente l'anno delle novità fiscali: oltre al taglio dell'Irpef e all'aumento delle pensioni, con il nuovo anno c'è un tetto massimo consentito per il pagamento in denaro contante. L'articolo proviene da Consumatore.com.

