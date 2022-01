Ceccarini: “Napoli, attenti a Cambiaso. Lotta per Nandez con la Juve” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Niccolò Ceccarini parla di Andrea Cambiaso del Genoa per il mercato del Napoli, l’esterno mancino piace molto a Giuntoli. Già da qualche settimana si parla di Cambiaso nel mirino della società di Aurelio De Laurentiis, anche perché il profilo giovane, di talento e con un ingaggio basso, risponde perfettamente all’identikit ricercato dalla società partenopea. Secondo Niccolò Ceccarini la pista Cambiaso è da seguire anche perché “si parla insistentemente di Mathias Olivera, ma l’esterno del Genoa è stato attenzionato dal Napoli. Per quanto riguarda Nandez, che piace a Napoli e Juventus, al momento la situazione è di grande incertezza”. Il Napoli tiene sotto i riflettore anche il difensore Gatti del ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Niccolòparla di Andreadel Genoa per il mercato del, l’esterno mancino piace molto a Giuntoli. Già da qualche settimana si parla dinel mirino della società di Aurelio De Laurentiis, anche perché il profilo giovane, di talento e con un ingaggio basso, risponde perfettamente all’identikit ricercato dalla società partenopea. Secondo Niccolòla pistaè da seguire anche perché “si parla insistentemente di Mathias Olivera, ma l’esterno del Genoa è stato attenzionato dal. Per quanto riguarda, che piace antus, al momento la situazione è di grande incertezza”. Iltiene sotto i riflettore anche il difensore Gatti del ...

