Buoni rapporti tra De Laurentiis e Al-Khelaifi: spunta un’ipotesi per il futuro (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Come sarà il Napoli del futuro? È una domanda che molti tifosi si pongono negli ultimi mesi. Con lo stop alle multiproprietà decretato dalla FIGC, il presidente Aurelio De Laurentiis dovrà cedere una società tra Bari e Napoli entro il 2024. E mentre prima si poteva pensare a una cessione sicura del club pugliese, adesso non è così sicuro. Nasser Al-Khelaifi L’edizione odierna di Tuttosport svela un’ipotesi che potrebbe rivelarsi abbastanza sorprendente. I Buoni rapporti tra De Laurentiis e Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG e dell’ECA, potrebbero spingere il patron azzurro a chiedere un suggerimento all’imprenditore qatariota. Quando De Laurentiis si troverà di fronte alla scelta di dover cedere una delle due società, ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Come sarà il Napoli del? È una domanda che molti tifosi si pongono negli ultimi mesi. Con lo stop alle multiproprietà decretato dalla FIGC, il presidente Aurelio Dedovrà cedere una società tra Bari e Napoli entro il 2024. E mentre prima si poteva pensare a una cessione sicura del club pugliese, adesso non è così sicuro. Nasser Al-L’edizione odierna di Tuttosport svelache potrebbe rivelarsi abbastanza sorprendente. Itra Dee Nasser Al-, presidente del PSG e dell’ECA, potrebbero spingere il patron azzurro a chiedere un suggerimento all’imprenditore qatariota. Quando Desi troverà di fronte alla scelta di dover cedere una delle due società, ...

