Blizzard | in sviluppo un nuovo gioco di sopravvivenza

Attraverso un post sul proprio sito ufficiale, Blizzard svela lo sviluppo di un nuovo gioco di sopravvivenza e Tripla A Successivamente all'acquisizione da parte di Microsoft, gli studi all'interno di Activision Blizzard sono in gran fermento, figlio anche della ventata di cambiamento che quest'avvenimento continua ad apportare. Mentre il futuro sembra essere segnato per quanto riguarda il destino che Bobby Kotick avrà all'interno della compagnia, rimane ancora tutto da vedere invece nei confronti delle IP che saranno prodotte da parte dei team di sviluppo. Sia il CEO di Microsoft Gaming che Kotick esprimono la volontà di riportare in auge diversi iconici videogiochi, come Skylanders e Guitar Hero, e nel frattempo Activision è indaffarata nel portare a compimento ...

