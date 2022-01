Vlahovic-Juve, aria tesa a Firenze: interviene la questura! (Di martedì 25 gennaio 2022) Sono ore tesissime in quel di Firenze dove i tifosi della Fiorentina non hanno preso con filosofia il passaggio di Dusan Vlahovic alla rivale di sempre, la Juventus. la stessa Juventus che negli anni ha fatto razzie dei talenti viola, guastando ogni volta l’umore della Fiesole emblematico il caso Baggio, ma anche quelli più recenti di Chiesa e Bernardeschi. Fu proprio il divin codino il primo a passare ai rivali di sempre, quelli più odiati nel Maggio del 1990 dopo 5 fantastiche stagioni passate in maglia viola. Baggio però riuscì quasi a risanare la frattura il il 7 aprile 1991. Quel giorno il fantasista bianconero si rifiutò di calciare calciare un rigore contro la sua ex squadra con la motivazione che il portiere viola Mareggini lo conosceva bene, indelebile poi la scena in cui Baggio sostituito si chinò a ... Leggi su rompipallone (Di martedì 25 gennaio 2022) Sono ore tesissime in quel didove i tifosi della Fiorentina non hanno preso con filosofia il passaggio di Dusanalla rivale di sempre, lantus. la stessantus che negli anni ha fatto razzie dei talenti viola, guastando ogni volta l’umore della Fiesole emblematico il caso Baggio, ma anche quelli più recenti di Chiesa e Bernardeschi. Fu proprio il divin codino il primo a passare ai rivali di sempre, quelli più odiati nel Maggio del 1990 dopo 5 fantastiche stagioni passate in maglia viola. Baggio però riuscì quasi a risanare la frattura il il 7 aprile 1991. Quel giorno il fantasista bianconero si rifiutò di calciare calciare un rigore contro la sua ex squadra con la motivazione che il portiere viola Mareggini lo conosceva bene, indelebile poi la scena in cui Baggio sostituito si chinò a ...

