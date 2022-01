«Taci… ti devono sfregiare con l’acido…». Insulti e minacce contro la giornalista dopo Roma-Lecce: «Ogni donna dovrebbe denunciare» (Di martedì 25 gennaio 2022) «Mi hanno augurato la morte e insultato in Ogni modo, ma andrò avanti». Così racconta la giornalista Chiara Ciurlia, 33 anni, presa di mira e colpita da Insulti e minacce a sfondo sessuale nel corso della trasmissione web Tutti in conferenza da lei condotta per il sito di calcio Il Leccese. Gli attacchi sono arrivati da un gruppo di tifosi baresi alla fine di Roma-Lecce, ottavo di finale di Coppa Italia giocato lo scorso giovedì 20 gennaio. Un linciaggio social che è poi approdato anche su chat e siti web e che adesso Ciurlia intende denunciare, come racconta in un’intervista a Repubblica. «Ogni donna dovrebbe denunciare», dice la giornalista originaria di Taurisano, ... Leggi su open.online (Di martedì 25 gennaio 2022) «Mi hanno augurato la morte e insultato inmodo, ma andrò avanti». Così racconta laChiara Ciurlia, 33 anni, presa di mira e colpita daa sfondo sessuale nel corso della trasmissione web Tutti in conferenza da lei condotta per il sito di calcio Ilse. Gli attacchi sono arrivati da un gruppo di tifosi baresi alla fine di, ottavo di finale di Coppa Italia giocato lo scorso giovedì 20 gennaio. Un linciaggio social che è poi approdato anche su chat e siti web e che adesso Ciurlia intende, come racconta in un’intervista a Repubblica. «», dice laoriginaria di Taurisano, ...

VenijbNiky : quando non dicono cosa pensano sono dei paraculo e devono tirare fuori le palle, quando lo fanno non va bene Rudi taci per favore #Amici21 - biaso68 : Dati in veneto in fisiologico calo, ovvio il virus se ne frega delle misure, taci che tutte le loro contromosse dev… - fabiopi1000 : @Yoda15271485 Se è tattica non mi pare che porti grandi risultati. Un conto sono i giochi che devono fare e quello… -