Siviglia, ecco Martial: il francese in prestito dal Manchester United (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Si è conclusa la ricerca di un esterno d’attacco da parte del Siviglia. Il club andaluso, che nei giorni scorsi aveva sondato il terreno anche per Riccardo Orsolini del Bologna, ha annunciato la chiusura per Anthony Martial dal Manchester United. Il francese classe ’95, che nella prima parte di stagione con i Red Devils aveva trovato pochissimo spazio, arriva con la formula del prestito fino alla fine della stagione e verrà presentato nella giornata di domani, alle ore 13:00 allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Per lui, la maglia numero 22 lasciata libera da Idrissi, passato al Cadice. @AnthonyMartial, refuerzo de lujo para el ataque sevillista. Bienvenue! #WeareSevilla #NuncaTeRindas — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) January 25, 2022 SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Si è conclusa la ricerca di un esterno d’attacco da parte del. Il club andaluso, che nei giorni scorsi aveva sondato il terreno anche per Riccardo Orsolini del Bologna, ha annunciato la chiusura per Anthonydal. Ilclasse ’95, che nella prima parte di stagione con i Red Devils aveva trovato pochissimo spazio, arriva con la formula delfino alla fine della stagione e verrà presentato nella giornata di domani, alle ore 13:00 allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Per lui, la maglia numero 22 lasciata libera da Idrissi, passato al Cadice. @Anthony, refuerzo de lujo para el ataque sevillista. Bienvenue! #WeareSevilla #NuncaTeRindas — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) January 25, 2022 SportFace.

Advertising

tuttoatalanta : Siviglia, ecco il colpo in attacco: Anthony Martial è biancorosso - LeBombeDiVlad : ? UFFICIALE - #Siviglia, annunciato l’arrivo di Anthony #Martial dal #ManchesterUnited ?? Il tweet del club andaluso… - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Siviglia, ecco il colpo in attacco: Anthony Martial è biancorosso - CalcioPillole : È arrivata l’ufficialità del trasferimento di #Martial dal Manchester United al #Siviglia. Ecco il comunicato del c… - LeBombeDiVlad : ?? #Siviglia, in arrivo #Martial dal #ManchesterUnited ?? Ecco quando è previsto il suo arrivo in città… -