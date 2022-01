**Quirinale: terminata chiama, a breve inizio spoglio** (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - terminata la chiama anche dei delegati regionali, dopo la lettura dell'elenco dei grandi elettori positivi che hanno votato al seggio Covid, avrà inizio lo spoglio dei voti del secondo scrutinio per l'elezione del Presidente della Repubblica. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gen. (Adnkronos) -laanche dei delegati regionali, dopo la lettura dell'elenco dei grandi elettori positivi che hanno votato al seggio Covid, avràlo spoglio dei voti del secondo scrutinio per l'elezione del Presidente della Repubblica.

