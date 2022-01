Quirinale 2022, Conte a caccia di soluzioni (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – C’è addirittura chi parla di scissione, anche se dai vertici la risposta è netta: “Non esiste!”. Fatto sta che la partita Quirinale sta creando parecchie fibrillazioni all’interno del M5S. Con l’ex premier Giuseppe Conte che tira dritto sul no a Mario Draghi al Colle: “Il timoniere non abbandoni la nave in piena tempesta, deve restare a Palazzo Chigi”, il messaggio che consegna ai media e ai suoi. Compreso a chi, nel Movimento, invita con forza a non precludersi nessuna via, soprattutto sull’attuale presidente del Consiglio. In primis Luigi Di Maio, che teme un M5S isolato, che alla fine dei giochi resti col cerino in mano. Ieri tra i due, come riportato dall’Adnkronos, c’è stato un confronto serrato e franco nella cabina di regia convocata in tarda serata, un ‘botta e risposta’ che ha monopolizzato parte della riunione. E in cui l’ex ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – C’è addirittura chi parla di scissione, anche se dai vertici la risposta è netta: “Non esiste!”. Fatto sta che la partitasta creando parecchie fibrillazioni all’interno del M5S. Con l’ex premier Giuseppeche tira dritto sul no a Mario Draghi al Colle: “Il timoniere non abbandoni la nave in piena tempesta, deve restare a Palazzo Chigi”, il messaggio che consegna ai media e ai suoi. Compreso a chi, nel Movimento, invita con forza a non precludersi nessuna via, soprattutto sull’attuale presidente del Consiglio. In primis Luigi Di Maio, che teme un M5S isolato, che alla fine dei giochi resti col cerino in mano. Ieri tra i due, come riportato dall’Adnkronos, c’è stato un confronto serrato e franco nella cabina di regia convocata in tarda serata, un ‘botta e risposta’ che ha monopolizzato parte della riunione. E in cui l’ex ...

