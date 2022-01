Pd | Trombetti | 6 mln per abbattimento barriere architettoniche

Leggi su romadailynews

(Di martedì 25 gennaio 2022) Roma – “Ringraziamo il sindaco Gualtieri per aver accolto le richieste del Pd e dell’intera maggioranza che intendono destinare 6 milioni di euro, stanziati in Bilancio, all’dellenegli immobili comunali e nelle scuole della nostra città.” “La totale disattenzione con cui la disabilità è stata costretta a fare i conti per troppo tempo ha avuto come triste conseguenza la negazione di quel diritto di accesso agli spazi urbani che invece spetta ad ogni cittadino.” “La Roma che vogliamo, invece, intende costruire un welfare inclusivo che dia il via ad una stagione nuova della politica nel rispetto di quanti sono stati costretti fino ad oggi a subire disagi inaccettabili e intollerabili discriminazioni”. Così in un comunicato Yuri, consigliere comunale Pd e presidente della ...