Novavax: il vaccino che piace ai no vax a febbraio in Italia (Di martedì 25 gennaio 2022) Arriva il via libera a Novavax, che da febbraio sarà disponibile anche in Italia. Si tratta del vaccino 'vecchio stile' che piace anche ai no vax ed agli scettici. Perché? Perché si tratta di un preparato diverso rispetto agli altri. Novavax è un vaccino proteico, che si differenzia rispetto ai vaccini mRna (Pfizer e Moderna) e a quelli a vettore virale (AstraZeneca e Johnson & Johnson). E' il quinto vaccino raccomandato nell'Ue. Dopo un'approfondita valutazione, il comitato per i medicinali umani (CHMP) dell'EMA ha concluso che i dati sul vaccino erano solidi e soddisfacevano i criteri dell'UE per l'efficacia, la sicurezza e la qualità. Lazio apripista A fare da apripista per l'Italia sarà la Regione Lazio, che ...

