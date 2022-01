Nadal-Shapovalov in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2022 (Di martedì 25 gennaio 2022) Rafael Nadal affronterà Denis Shapovalov nel contesto dei quarti di finale degli Australian Open 2022. L’iberico è reduce da un’ottima prestazione ai danni di un indiavolato Adrian Mannarino, con vittoria in tre set come ciliegina sulla torta; match roseo per l’ambizioso maiorchino, in crescita dal punto di vista fisico e sempre letale tatticamente. Il dritto mancino di Nadal potrà creare più di qualche grattacapo al giovane canadese, dotato di un rovescio a una mano splendido per dinamica del colpo ed esecuzione. Shapovalov proverà a giocare le sue carte, tentando di emulare le proprie gesta a Montreal 2017, dopo lo straordinario e inaspettato exploit a discapito di Alexander Zverev. Spagnolo avanti nei confronti diretti, ma impossibile sottovalutare il ... Leggi su sportface (Di martedì 25 gennaio 2022) Rafaelaffronterà Denisnel contesto dei quarti di finale degli. L’iberico è reduce da un’ottima prestazione ai danni di un indiavolato Adrian Mannarino, con vittoria in tre set come ciliegina sulla torta; match roseo per l’ambizioso maiorchino, in crescita dal punto di vista fisico e sempre letale tatticamente. Il dritto mancino dipotrà creare più di qualche grattacapo al giovane canadese, dotato di un rovescio a una mano splendido per dinamica del colpo ed esecuzione.proverà a giocare le sue carte, tentando di emulare le proprie gesta a Montreal 2017, dopo lo straordinario e inaspettato exploit a discapito di Alexander Zverev. Spagnolo avanti nei confronti diretti, ma impossibile sottovalutare il ...

